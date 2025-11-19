Chile expulsa a 69 extranjeros que cometieron delitos o faltas administrativas

Según detalló la autoridad migratoria junto a la Policía de Investigaciones (PDI), el vuelo, efectuado el pasado domingo 16 de noviembre, se concretó tras formalizarse 46 expulsiones de carácter administrativo y 23 judiciales, estas últimas por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando y vulneraciones migratorias.

El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, subrayó que desde que asumió el actual gobierno del presidente, Gabriel Boric, se ha "expulsado a más de 4.000 personas extranjeras en 22 vuelos chárter y cientos de vuelos comerciales".

En esa línea, enfatizó, se ha logrado "fortalecer la normativa migratoria para hacer más eficientes los procedimientos que nos permitan, efectivamente, expulsar de nuestro país a aquellas personas extranjeras que cometen delitos".

La prefecto y jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, Polly Ureta Aburto, detalló por su parte que 49 de los expulsados tienen nacionalidad colombiana y 20 peruana.

Desde el Ministerio del Interior destacaron que durante 2025 Sermig y PDI han materializado 1.068 expulsiones desde el territorio nacional, 828 corresponden a expulsiones administrativas y 240 a judiciales.

Las expulsiones se dan en medio de una crisis de seguridad que afecta al país desde 2021 y que ha ido escalando en el último tiempo, convirtiéndose junto con la migración irregular en las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, el presidente Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y ha pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario.