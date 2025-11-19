China Hongqiao vende acciones por 1.500 millones dólares, aprovechando demanda de aluminio

Concretamente, según informó la compañía en un comunicado remitido este martes a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, se pondrán a la venta unos 400 millones de acciones a un descuento del 9,6 % frente al precio anterior de cierre, con un valor de unos 11.680 millones de dólares de Hong Kong (1.499 millones de dólares, 1.294 millones de euros).

Ante el descuento ofrecido, las acciones de China Hongqiao cayeron un 5,9 % en la última sesión, aunque hoy ya rebotaban un 0,66 % hacia las 11:00 hora local (03:00 GMT) y acumulan una subida del 169 % en lo que va de año.

El rotativo hongkonés South China Morning Post destacó los crecientes márgenes en esta industria, y citó a Jack Shang, analista de Citigroup, quien apuntó al aluminio como uno de los sectores más interesantes debido a los límites a la oferta.

"Esperamos que la oferta se mantenga ajustada debido a la política de límites de capacidad en China y a la ausencia de una explosión de nueva capacidad en Indonesia, lo que resultará en márgenes más altos durante más tiempo para el aluminio", indicó el experto.

Más allá de la tendencia específica de las compañías dedicadas a este metal, el mencionado diario recalca que el parqué hongkonés ha registrado el triple de operaciones de recaudación de fondos -incluyendo salidas a bolsa, ventas de acciones o emisiones de bonos canjeables- hasta octubre, elevando la cifra a unos 65.400 millones de dólares.

De hecho, en su comunicado, China Hongqiao mencionó precisamente "las actuales condiciones en los mercados de capitales" como factor clave para aprovechar una "buena oportunidad de recaudar más capital".