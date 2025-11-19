Científicos dicen que la propuesta para el fin de los combustibles fósiles es insuficiente

La carta, que fue entregada al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dice que la referencia a este asunto contenida en el primer borrador de texto es una "provocación".

"Los delegados parecen no entender lo que es una hoja de ruta; no es un taller o una reunión ministerial, es un plan de trabajo real", señala.

El borrador brasileño presenta como una de las opciones a ser negociadas la creación de una "mesa redonda ministerial" que ayude a los países a desarrollar sus planes de transición.

Por otra parte, los científicos reafirman la necesidad de alcanzar la meta de emisiones netas cero hasta como máximo 2045, por lo que piden frenar la inversión en nuevos proyectos de hidrocarburos y la retirada de todos los subsidios al sector.

El documento viene con la firma de siete científicos, entre los cuales destacan los brasileños Carlos Nobre y Paulo Artaxo, la gambiana Fatima Denton y el británico Piers Forster.

Durante la reunión en la que fue entregada la carta, Nobre le dijo a Lula que la hoja de ruta debe "incluir un mandato y acciones objetivas y urgentes" para la eliminación de los combustibles fósiles, según una transcripción del discurso.

La idea de la hoja de ruta fue lanzada por el mandatario brasileño al inicio de la cumbre la semana pasada, pero es resistida por algunos países productores de petróleo.