Colombia fija millonaria multa a Vertol Systems por incumplir contrato helicópteros rusos

Mediante una resolución del 14 de noviembre y divulgada este miércoles por medios locales, la cartera rechazó un recurso que había interpuesto Vertol Systems y ratificó su decisión tomada a inicios de mes, en la que declaraba el incumplimiento parcial del contrato suscrito con la empresa en 2024.

Además de la sanción de 8.956.468,35 dólares, el Ministerio también ordenó a la compañía devolver más de 13,5 millones de dólares del pago anticipado, "como consecuencia del incumplimiento del contrato y por no haber entregado los bienes y servicios", según se lee en la resolución.

El contrato firmado entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems, con sede en Florida (EE.UU.), ascendía a 32,4 millones de dólares y tenía vigencia hasta el 15 de noviembre de 2025.

Sin embargo, según el Gobierno, la empresa solo ejecutó el 8 %, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato.

Según medios locales, el contrato presentó fallas estructurales desde su adjudicación, pues la empresa no contaba con la experiencia ni con las certificaciones necesarias para realizar el mantenimiento de los ocho helicópteros MI-17 de origen ruso.