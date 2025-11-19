Congreso de EDC en El Havre: unidad sindical reforzada y defensa de estibadores europeos

El sector portuario sigue siendo un pilar esencial de la economía y la soberanía europea. Sin embargo, se enfrenta a retos importantes como la automatización, la digitalización, la competencia internacional y una presión regulatoria creciente. Ante estos desafíos, EDC reafirmó su compromiso con la protección del empleo, la defensa de condiciones laborales dignas y la lucha contra el dumping social y la desregulación, que amenazan la estabilidad y la justicia social en los puertos.

Uno de los ejes centrales del Congreso fue el análisis de las transiciones en curso: digitalización, automatización y transición ecológica. EDC subrayó que estas transformaciones deben ir necesariamente acompañadas de sólidas garantías económicas y sociales. La modernización de los puertos europeos solo será sostenible si respeta el equilibrio entre desarrollo económico, protección del medio ambiente y derechos de los trabajadores.

En el actual contexto internacional, la dimensión geopolítica adquirió una importancia particular. EDC se opuso firmemente al uso militar de los puertos comerciales europeos, defendiendo su función como espacios de intercambio, desarrollo y cooperación. Ante las orientaciones de la Unión Europea destinadas a adaptar los puertos a las necesidades de movilidad militar, EDC alertó sobre los riesgos de convertir infraestructuras civiles en instrumentos de guerra y reafirmó su compromiso con la paz y la solidaridad entre los pueblos.

La unidad y la solidaridad internacional siguen siendo los valores fundamentales de los estibadores y trabajadores portuarios europeos. En situaciones de conflicto o presión externa, la cooperación sindical y el apoyo mutuo resultan esenciales para la defensa de los derechos y la seguridad de los trabajadores. El Congreso de EDC en El Havre fue, una vez más, un espacio para fortalecer estos lazos y construir respuestas colectivas ante los desafíos presentes y futuros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

EDC también hizo un llamamiento a los responsables europeos para garantizar la participación efectiva de las partes interesadas en la elaboración de una estrategia portuaria equilibrada, sostenible y socialmente justa. La organización propuso medidas concretas como el fortalecimiento del diálogo social, la inversión en la seguridad portuaria y la transición ecológica, así como el rechazo a la liberalización del sector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este congreso permitió además abordar la problemática de la represión y criminalización de la acción sindical, de la que son cada vez más víctimas los delegados de nuestros sindicatos. Un sindicato y unos sindicalistas respetados constituyen el único medio de establecer el diálogo social necesario para la estabilidad de nuestros puertos.

Finalmente, este Congreso marcó el inicio de una nueva etapa para EDC, con la designación del español Antolín Goya como nuevo Coordinador General. Goya, quien también es el principal responsable de Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, recibió el apoyo unánime de todos los delegados. Declaró: «Tenemos por delante un proyecto muy ilusionante, lleno de vida y energía, donde la defensa de nuestra profesión, basada en la lealtad, la independencia en la toma de decisiones y la unidad, constituye la columna vertebral que nos sostiene».

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.