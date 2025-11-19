Costa Rica extradita a estadounidense requerido por tráfico de fentanilo y cocaína

El reporte oficial indica que el sujeto identificado como de apellido Durán, de 53 años, contaba con una orden de captura internacional emitida por un Tribunal del estado de Pensilvania (EE.UU.), por la presunta comisión de los delitos de tráfico y distribución de drogas entre los meses de agosto y noviembre del año 2022.

Según el informe de Interpol, Durán fue detenido el 16 de abril de 2024 por personal de esa oficina en Costa Rica mientras transitaba por el centro de San José.

"Una vez que recibimos la información de que (Durán) era requerido, logramos ejecutar varias acciones operativas logrando determinar que este sujeto una vez que había cometido esos hechos en Estados Unidos se había trasladado a nuestro país", dijo en unas declaraciones enviadas a la prensa el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, Osvaldo Ramírez.

Según explicó el OIJ, se realizaron las coordinaciones correspondientes y este miércoles se procedió a la extradición de Durán, quien fue entregado a las autoridades policiales de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy