Cuba y Brasil firman un memorando de entendimiento para proteger el medio ambiente

El acuerdo, suscrito en el marco de la cumbre climática de la ONU (COP30) que se desarrolla en la ciudad brasileña de Belém, permitirá “desarrollar las relaciones de cooperación entre las partes en los ámbitos de la protección del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático”, explicó la Cancillería.

El documento, con una vigencia de cinco años y renovación automática, describe 14 áreas clave de cooperación, como el cambio climático, la economía circular, la gestión de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad, entre otras.

El memorando fue firmado por el ministro cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez, y la titular brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, en los márgenes de la COP30.

Al inicio de la cita, el vice primer ministro de Cuba Eduardo Martínez defendió el “compromiso” de su país con el multilateralismo en el ámbito climático y abogó por movilizar en la COP30 la “voluntad política para amplificar la ambición climática”.

La isla caribeña ha defendido históricamente que los mayores contaminantes -los países industralizados- deben apoyar tecnológica y financieramente a las naciones en vías de desarrollo para lograr una transición verde y justa.

Cuba cuenta con una ley medioambiental llamada Tarea Vida, cuya implementación se ha visto limitada por la profunda crisis que sufre el país.