Desmantelan en Brasil una red transnacional de tráfico de migrantes

La red, que operaba desde Brasilia, contaba con ramificaciones en varias partes del país, mediante las cuales facilitaba el paso ilegal de migrantes del sur de Asia hacia Estados Unidos.

Los migrantes, informó la policía en un comunicado, eran orientados a solicitar asilo en Brasil, para luego trasladarlos por rutas terrestres y marítimas hasta la frontera mexicana, desde donde ingresaban clandestinamente al territorio estadounidense.

Durante la operación, que contó con el apoyo de autoridades internacionales, fue detenido el principal sospechoso, se impusieron medidas cautelares como la retención de pasaportes y restricciones de desplazamiento para otros investigados y se cumplieron órdenes de allanamiento, bloqueo y secuestro de bienes.

La Justicia autorizó el bloqueo de activos financieros, propiedades, vehículos, embarcaciones, aeronaves y criptoactivos por un valor estimado de 5,94 millones de reales (1,1 millón de dólares o 973.770 euros).

