19 de noviembre de 2025 - 08:05
Día 10 de la COP30: Hoy puede votarse el primer borrador de acuerdo para la cumbre
Redacción Medioambiente, 19 nov (EFE).- La COP30 estudia votar este miércoles el primer borrador de acuerdo de la cumbre elaborado por la presidencia brasileña, en un día en el que, entre otros asuntos, se hablará de manera especial de agricultura, alimentación, seguridad y justicia social.
Aunque el mundo genera más alimentos que nunca, el hambre sigue siendo una de las principales lacras de la humanidad y los desastres meteorológicos se han convertido en los últimos tiempos en uno de los factores que impiden erradicarla completamente.