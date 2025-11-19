Dos años de cárcel para una modelo vietnamita por vender suplementos de fibra fraudulentos

Los magistrados señalaron en su decisión que la modelo realizó el fraude de manera "intencional" para obtener una "gran ganancia ilícita" de dinero, recoge el portal de noticias Vietnam Plus.

Tien, quien en 2021 ganó el certamen de belleza Miss Internacional Grand, fue detenida en mayo en el marco de una investigación contra las compañías Asia Life y Chi Em Rot Group por la producción de unas gominolas vegetales engañosas, apuntaron entonces las autoridades.

Los suplementos de fibra se comercializaban bajo la marca Kera, creada por Nguyen, quien acumula 2,5 millones de seguidores en Instagram y quien posee un 30 % de las acciones de Chi Em Rot Group.

Mientras los implicados en la fabricación y venta de este producto, entre ellos la modelo, aseguraban que el suplemento contenía una proporción de fibra equivalente a un plato de vegetales, análisis realizados a las gominolas revelaron que la cantidad de este componente era de 16 miligramos, frente a los 200 promocionados.

Las pruebas sobre el producto mostraron además que los suplementos tenían altos niveles de sorbitol, un alcohol de azúcar natural utilizado en laxantes.

Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025 se vendieron casi 130.000 cajas de este producto, que acumularon ganancias de 12.400 millones de dong (más de 470.000 dólares o 405.000 euros).

Tras ganar el concurso de belleza Miss Grand International, Nguyen firmó numerosos contratos de colaboración con marcas vietnamitas, apareció en 'reality shows' y recibió condecoraciones por parte del régimen comunista.