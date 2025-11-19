El DAX 40 cae un 0,08 % a la espera de los resultados de Nvidia

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una caída del 0,08 % en 23.162,92 puntos.

Se mantiene la preocupación sobre el valor en bolsa de las tecnológicas estadounidenses, sobre todo las empresas de inteligencia artificial; por eso los resultados de Nvidia han generado gran nerviosismo y expectación.

Los mercados prestarán atención a las actas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de finales de octubre, que podría dar más pistas de qué ocurrirá en la reunión de diciembre en un momento en el que se debilita el mercado laboral estadounidense.

El fabricante de camiones Daimler Truck ganó un 3,1 %, hasta 35,72 euros, después de que las autoridades medioambientales estadounidenses (EPA) dijeran que mantienen la regulación de las emisiones más estrictas a partir de 2027, lo que podría aumentar las ventas de algunos modelos e impulsar sus precios.

El grupo químico BASF subió un 2,9 %, hasta 43,10 euros, la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials ganó un 2,6 %, hasta 213,40 euros, y la de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, avanzó un 1,9 %, hasta 108,95 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 7 %, hasta 1.596 euros, ante una nueva iniciativa de EEUU para terminar la guerra en Ucrania.

La empresa de energía RWE cayó un 2 %, hasta 43,91 euros y la de tecnología sanitaria Fresenius cedió un 1,8 %, hasta 46,69 euros.