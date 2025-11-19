El Gobierno brasileño recibe a autoridades y empresas españolas para la cumbre de 2026

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, recibió en el Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Exteriores, a la secretaria de Estado de Comercio da España, Amparo López Senovilla, quien estuvo acompañada por un grupo de compañías españolas con inversiones en el país suramericano.

Este fue el primer encuentro de seguimiento después de que ambos países decidieran elevar el nivel de sus reuniones.

"La presencia de sectores como energía, transportes, ingeniería, telecomunicaciones, finanzas, seguros, industria y tecnología muestra la confianza en la asociación con Brasil", destacó Alckmin, quien también ocupa el cargo de ministro de Industria y Comercio.

El vicepresidente subrayó que España demuestra, "desde hace muchos años, confianza en Brasil" a través de sus inversiones.

"España es hoy el segundo mayor inversor directo en el país, con un montante cercano a los 60.000 millones de dólares y una presencia significativa en áreas estratégicas de nuestra economía", añadió.

En lo que va de año, el comercio bilateral alcanzó un flujo de 10.800 millones de dólares, con un superávit para Brasil de 4.400 millones de dólares, según datos oficiales del país sudamericano.

En la reunión de este miércoles también participaron la secretaria de Comercio Exterior de Brasil, Tatiana Prazeres; el secretario de Desarrollo Industrial, Uallace Moreira; y la embajadora de España en Brasil, Mar Fernández-Palacios.

Ni desde Brasil ni desde España se informó oficialmente sobre los representantes de las firmas españolas que participaron en el encuentro de este miércoles.

El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han demostrado una excelente sintonía en sus diversos encuentros desde que el líder suramericano regresó al poder, en enero de 2023.

Lula viajó a España en los primeros meses de su mandato, mientras que Sánchez visitó Brasil en marzo de 2024. Además, ambos líderes han promovido un foro en defensa de la democracia junto con otros dirigentes progresistas.