El Hay Festival 2026 reunirá en Colombia 180 invitados, entre ellos Machado y Posteguillo

El festival, que nació hace 37 años en el pueblo galés Hay-on-Wye, es un encuentro cultural que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo, y su próxima edición tendrá lugar en la ciudad caribeña entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2026.

"Valientes escritores, científicos, pensadores, periodistas, creadores de todo Colombia y de todos los continentes, subirán al escenario para recordarnos el valor intrínseco y profundamente comunitario de disciplinas que expanden nuestra imaginación y robustecen la vida democrática", aseguró Fuentes en la presentación celebrada en la Embajada del Reino Unido en Bogotá.

Según la directora, el festival reafirma "la condición de que las ideas, las artes y las historias siguen siendo herramientas fundamentales para comprendernos, para dialogar y para transformar el mundo que compartimos".

Aunque la sede principal del Hay Festival será en Cartagena de Indias, también contará con eventos y charlas de expertos de diferentes ámbitos en las ciudades de Medellín y Jericó, situadas en el departamento de Antioquia (noroeste) y Barranquilla (norte), respectivamente.

En el ámbito de la literatura, participarán el periodista español Javier Cercas, la académica albanesa Lea Ypi, el ganador del Pulitzer en 2023 Hernán Díaz, y la escritora colombiana Pilar Quintana.

En el área de inteligencia artificial, intervendrán la periodista estadounidense especializada en tecnología Karen Hao y la filósofa y profesora de la Universidad de Oxford hispano-mexicana Carissa Véliz.

También asistirán la autora, diseñadora de moda y experta en sostenibilidad Carry Somers; el biólogo y divulgador Andrés Cota; la investigadora colombiana Brigitte Baptiste; el director del podcast 'El Orden Mundial', Fernando Ararcón; y el activista camerunés Sani Ladan.

En el encuentro 'Conversaciones Sur a Norte', que busca compartir soluciones no occidentales a las problemáticas actuales, participarán el novelista y periodista egipto-candiense Omar El Akkad, la escritora y filósofa nacida en Marruecos Karima Ziali y el escritor indio Pankaj Mishra.

La directora también señaló que el festival contará con un evento de celebración de los 50 años del diario El País y un concierto inaugural de la orquesta de salsa de Bogotá La Pambelé.

El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, destacó el apoyo prestado por la Embajada española a las diferentes ediciones del Hay Festival y aseguró que la colaboración "tiene un carácter fundamental y es que está basada en valores democráticos y en valores de convivencia en un mundo necesitado de lugares de encuentros".

"Son espacios que huyen del enfrentamiento, de la polarización, (en los) que priman el diálogo sobre la violencia, y España va a estar ahí siempre, dispuesta a preservarlos y a potenciarlos", añadió.

Por su parte, el embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, afirmó que el festival es "un gran ejemplo" de las relaciones entre Colombia y Reino Unido, y recordó que se trata de "un evento clave en el calendario cultural del país y en el calendario de la embajada británica".