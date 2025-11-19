El IPC británico bajo al 3,6 % en octubre

Según la ONS, la inflación bajó por un menor incremento de los precios del gas y la electricidad, si bien los de los alimentos continuaron al alza.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, dijo hoy que la inflación se moderó en octubre, "impulsada principalmente por los precios del gas y la electricidad, que aumentaron menos que en el mismo periodo del año anterior".

"El abaratamiento de los hoteles también contribuyó a la baja, con precios que cayeron este mes. Este descenso solo se vio parcialmente compensado por el alza de los precios de los alimentos", indicó.

"El coste anual de las materias primas para las empresas siguió aumentando, al igual que los precios que salen de fábrica", añadió.

La inflación se mantiene por encima del objetivo que se ha marcado el Banco de Inglaterra, del 2 %.

En su reunión de este mes, el banco decidió mantener los tipos de interés invariables en el 4 %, el nivel más bajo en más de dos años, debido a que persisten las presiones inflacionarias en la economía.

Según la entidad, la inflación está en su punto máximo y el riesgo de una continua inflación se ha visto atenuado.

Además de una inflación alta, el Reino Unido tiene un fuerte nivel de endeudamiento.

Según recientes datos facilitados por la ONS, la deuda neta acumulada del Reino Unido alcanzó en septiembre un 95,3 % del producto interior bruto (PIB), un punto porcentual más que en septiembre de 2024 y en niveles no registrados desde los pasados años sesenta.