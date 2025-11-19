El Nikkei abre con una subida de más del 3 % tras los buenos resultados de Nvidia

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, sumaba 1.610,79 puntos y se ubicaba en 50.148,49 enteros, volviendo a superar la barrera de los 50.000 puntos tras las caídas de los últimos días.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía un 1,99 %, o 64,51 puntos, hasta situarse en 3.310,09 unidades, transcurridos los primeros diez minutos de operaciones.

La empresa estadounidense de chips Nvidia, clave en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA), reportó ayer ingresos récord y un aumento del 65 % en sus beneficios del tercer trimestre, además de elevar sus previsiones para el trimestre actual, lo que tranquilizó a los inversores ante una posible burbuja de los valores relacionados con el sector.

Las firmas relacionadas con la industria de los semiconductores estaban entre las más beneficiadas a la apertura del parqué tokiota, con la japonesa Tokyo Electron subiendo un 5,2 %, mientras su rival Advantest se elevaba casi un 10 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La firma de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que este año anunció inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se elevaba más de un 8,4 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El optimismo se contagió también a otras firmas de peso en el mercado japonés, como el gigante de los automóviles Toyota, que crecía más de un 1,3 %, o el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony, que subía casi un 4 %.