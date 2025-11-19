El nuevo Epic Universe de Orlando gana cuatro premios por sobresalir como parque temático

El complejo, que se situó entre los principales reconocidos del mundo, recibió los premios a ‘Outstanding Achievement’ (Logro sobresaliente) en las categorías de ‘Parque temático’ y ‘Experiencia en atracciones’ por ‘Harry Potter and the Battle at the Ministry’ (Harry Potter y la batalla en el ministerio).

También consiguió dicho reconocimiento en las categorías de ‘Atracción’ por ‘Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment’ (Monstruos desencadenados: el experimento Frankenstein), y ‘Área temática’ por ‘How to Train Your Dragon – Isle of Berk’ (Cómo entrenar a tu dragón – Isla de Berk).

La TEA otorgó también el premio ‘Buzz Price Thea Award for a Lifetime of Outstanding Achievement’ (Premio Thea Buzz Price a una trayectoria de logros excepcionales) al diseñador Dale Mason, exdirectivo de Universal Creative, la división encargada de diseñar y crear las atracciones, parques y experiencias temáticas.

Mason trabajó más de 25 años en el desarrollo de proyectos como ‘The Wizarding World of Harry Potter’ (El mundo mágico de Harry Potter) y ‘Volcano Bay’ (Bahía del volcán).

La presidenta de Universal Creative, Molly Murphy, afirmó que la compañía está “honrada por el reconocimiento de los Premios Thea 2025 y orgullosa de ver a Dale Mason celebrado por su carrera excepcional” en el grupo.

Murphy añadió que el Epic Universe reúne la “creatividad, innovación y pasión” del equipo responsable.

La presidenta y directora de operaciones del complejo de diversiones de Orlando, Karen Irwin, señaló que la distinción es un reconocimiento al trabajo conjunto de los profesionales implicados.

“En el Universal Orlando Resort nos sentimos honrados por este reconocimiento”, declaró.

Epic Universe, inaugurado el 22 de mayo, cuenta con cinco zonas temáticas, entre ellas ‘The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic’.

Con estos galardones, Universal sumó su tercer reconocimiento a un parque completo tras los obtenidos por los recintos Universal Beijing Resort de la China en 2023 y Universal Islands of Adventure el año 2000.