El papa afirma que si no cuida la naturaleza el ser humano se convierte en su devastador

Aseguró que "cultivar y custodiar el jardín es la tarea originaria que Jesús llevó a su término" y que "la muerte y resurrección de Jesús, por lo tanto, son el fundamento de una espiritualidad de la ecología integral, fuera de la cual las palabras de la fe se quedan sin conexión con la realidad y las palabras de la ciencia se quedan fuera del corazón".

"La esperanza cristiana, por lo tanto, responde a los desafíos que enfrenta toda la humanidad hoy deteniéndose en el jardín donde se colocó el Crucificado como una semilla, para volver a brotar y dar mucho fruto", señaló.

Por esto, agregó, "hablamos de una conversión ecológica, que los cristianos no pueden separar de ese cambio de dirección que les requiere seguir a Jesús".

Explicó que "son muchas también las personas que desean, a través de una relación más directa con la creación, una nueva armonía que los lleve más allá de tantas laceraciones".

En estos primeros meses del pontificado, el pontífice estadounidense y peruano ha lanzado importantes llamamientos para el cuidado del medio ambiente siguiendo el mensaje de su predecesor, Francisco.

En su último discurso enviado a las Iglesias particulares del Sur Global reunidas en el Museo Amazónico de Belém (Brasil), en el marco de la COP30, León XIV instó a adoptar "acciones concretas" frente al cambio climático y lamentó la falta de "voluntad política de algunos".

El papa defendió el Acuerdo de París como la herramienta "más poderosa" para proteger a las personas y al planeta e insistió en que "ha impulsado un progreso real", pero lamentó: "debemos ser honestos: no es el Acuerdo el que está fallando, sino nuestra respuesta".