El presidente de EFE rinde homenaje al fotoperiodismo, "que existe para despertarnos"

Oliver se expresó así en la inauguración de la exposición del premio de fotografía Istanbul Photo Awards 2025, que organiza la agencia de prensa turca Anadolu desde hace 11 años y reúne imágenes "que quedan grabadas en la memoria, que nos hacen reflexionar, sentir y entender", aseguró.

Según el presidente de EFE, cada foto de la exposición "cumple una función irremplazable", que "quizás sea la mayor misión del fotoperiodismo: mantener los ojos abiertos cuando otros prefieren cerrarlos".

Acompañado del presidente y director ejecutivo de la Agencia Anadolu, Serdar Karagöz, y la embajadora de Turquía en España, Nüket Küçükel Ezberci, Oliver pudo contemplar las fotografías de los 29 ganadores de este año, elegidos entre casi 22.000 imágenes de 114 países.

Muchas de las fotos ganadoras muestran escenas de desolación, dolor, violencia y destrucción, especialmente en la Franja de Gaza, pero también en México o en Uganda.

Otras reflejan los destrozos de la naturaleza, como la riada que devastó parte de la provincia española de Valencia en 2024; la erupción de un volcán en Islandia o corrimientos de tierra en Europa. Aunque también hay una categoría de deportes, que muestra el esfuerzo de la superación y la alegría de la victoria; o de atardeceres africanos.

Son imágenes de "historias de dolor, belleza y esperanza", cada una de las cuales "es un pedazo de verdad que nos reta a mirar más allá de las cifras y los titulares", aseguró Oliver.

Así, la foto del año 2025, capturada por el palestino Saeed Jaras, muestra a unos padres en pleno desgarro de dolor sosteniendo a sus hijos fallecidos tras un bombardeo en Gaza, algo que "realmente deja huella", dijo el presidente de EFE.

"Es una imagen difícil de ver, pero imposible de olvidar. Nos recuerda que el fotoperiodismo existe para despertarnos: detrás de cada lucha, hay vidas truncadas y emociones que todos compartimos", señaló.

Oliver expresó su agradecimiento al equipo de la agencia turca por la organización del certamen y la exposición, al jurado internacional y especialmente "a los fotógrafos que arriesgan sus vidas para asegurarse de que el mundo no se quede ciego, gracias a su talento y valentía".

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Anadolu pidió no retirar la mirada siquiera de las fotos más duras, que son prueba de "vida, injusticia e incluso genocidio y son prueba de lo que realmente ocurrió".

"Son fotos de dignidad y verdad que nos recuerdan lo que nos hace humanos", subrayó.