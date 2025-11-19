El superávit comercial de Argentina cae un 12,2 % interanual en octubre de 2025

El saldo positivo de octubre implicó, además, un descenso del 14,6 % con respecto al superávit logrado en septiembre de este año, que había sido de 937 millones de dólares.

Pese a la caída interanual, Argentina logró encadenar 23 meses con superávit en la balanza comercial.

El volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó en octubre un 14,9 % interanual, a un total de 15.107 millones de dólares, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En octubre, Argentina realizó exportaciones por 7.954 millones de dólares, un 13,1 % más que el mismo mes en 2024.

En tanto, las importaciones, por valor de 7.154 millones de dólares, tuvieron un salto interanual del 16,9 %, en el contexto de las políticas de apertura comercial y de bajada de aranceles a las importaciones del Gobierno de Javier Milei.

En los primeros diez meses del año, Argentina acumuló un superávit comercial de 6.846 millones de dólares, con exportaciones por 71.487 millones e importaciones por 64.641 millones.

Argentina registró el año pasado un superávit comercial de 18.928 millones de dólares, desde un saldo negativo por 6.925 millones de dólares en 2023.