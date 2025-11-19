España invierte 3.300 millones de euros anuales en la región mediterránea desde 2014

Son datos de un informe de la Cámara de Comercio de Barcelona presentado este miércoles, que analiza los principales indicadores económicos de los 26 países de la región mediterránea, con más de 576 millones de habitantes, que incluye países de la UE, los Balcanes, Oriente Medio y el Norte de África.

Entre otros detalles, el volumen de inversiones españolas en el Norte de África cayó hasta el 0,4 % durante el periodo debido a la inestabilidad provocada por la Primavera Árabe de 2010, según el estudio.

En cambio, Oriente Medio aumentó su peso en el total de inversiones españolas hasta el 1 % en el último decenio, debido a la creciente importancia de Turquía.

Además de los datos de inversión, el estudio constata que el PIB mediterráneo de 2023 alcanzó los 10,3 billones de dólares, de los cuales el 73,4 % correspondió a la zona de la UE, el 16,6 % a Oriente Medio, el 8,5 % al Norte de África y el 1,5 % a los Balcanes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De hecho, Francia, Italia y España concentran el 66,4 % del PIB regional, lo que evidencia los desequilibrios entre regiones, aunque los países del sur y este mediterráneo han ganado relevancia por su explosión demográfica y su potencial energético, según el informe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por ejemplo, el crecimiento demográfico entre 2001 y 2023 fue del 45,4 % en el Norte de África, mientras que en los Balcanes hubo un retroceso del 12,9 %, y las tasas de fecundidad de algunos países del sur también destacan por ser más altas que las de los europeos.

Fuera de la UE, Turquía lidera la región mediterránea con un PIB de 1,1 billones de dólares, seguida de Israel con 510.000 millones y Egipto con 396.000 millones de dólares.

El estudio también analiza las brechas de innovación entre países. Por ejemplo, mientras que Israel cuenta con 1.054 patentes por millón de habitantes, más que Francia, con 217, hay países que tienen dificultades para acceder a internet, con un 13,7 % de penetración de la banda ancha en Túnez o del 10,5 % en Argelia.

También hay diferencias en la implantación de las energías renovables. Albania (41,9 %) y Croacia (34,1 %) encabezan este sector, pero algunos países de las costas del sur y sureste todavía están lejos.

El informe menciona las disparidades de género en la región y pone de ejemplo a Jordania, donde solo el 14,5 % de las mujeres forman parte de la población activa, mientras que en España la tasa supera el 69 %, diferencias que lastran la bonanza económica global mediterránea.