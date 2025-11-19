Exdirigente socialista español en libertad tras 4 meses en prisión por presunta corrupción

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó la puesta en libertad de Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en prisión desde el 30 de junio, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que los indicios contra él se han robustecido.

El exdirigente socialista sale en libertad con medidas cautelares: comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra Ábalos, exministro de Transportes y su antecesor en la secretaría general, y el exasesor de este, Koldo García.

Los tres está siendo investigados por una presunta trama de cobros de comisiones, en un caso que está provocando mucho desgaste político al Gobierno español y a su presidente, el socialista Pedro Sánchez, quien llegó al Ejecutivo tras una moción de censura al conservador Partido Popular, implicado en un caso de corrupción.

Bajo el liderazgo de Sánchez fueron secretarios de organización tanto Ábalos como Cerdán. Sin embargo, el presidente del Gobierno y líder del partido socialista insiste en que tienen "tolerancia cero frente a la corrupción" y que ya cesaron a Cerdán de su cargo y lo obligaron a dejar su escaño en el Congreso.

El juez señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando le envió a prisión, aparece ya, debido a las investigaciones, "seriamente mitigado".

Para mantener la prisión provisional, la ley española requiere que exista riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, el juez entiende que se ha mitigado, al haberse obtenido informaciones "que, muy probablemente, hubieran resultado ocluidas o de muy difícil acceso, -ante posibles intentos de ocultación, alteración o destrucción de sus fuentes- y con las que ya se cuenta".

Añade el auto que "no se identifica tampoco la presencia de un riesgo cierto y acusado de fuga"

Y sobre la reiteración delictiva, el juez señala que puede ser descartado razonablemente, dado que Cerdán no ostenta cargo público alguno ni tampoco conserva relación orgánica de dirección con el PSOE.

El exdirigente socialista está imputado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

La Guardia Civil, que investiga este caso, tras los registros practicados consiguió la documentación necesaria para establecer la relación entre la empresa Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.

En un nuevo informe conocido ayer, la Guardia Civil considera a Cerdán el "enlace" entre el Ministerio de Transportes y Acciona (empresa dedicada a la gestión de infraestructuras y energía) que se hizo con tres adjudicaciones de obra pública en unión con Servinabar, la sociedad navarra vinculada con Cerdán, presuntamente a cambio de un 2% de mordidas, de las que también se beneficiaban tantos Ábalos como Koldo García.