Expresidente Castillo se declara "desconcertado" por cambios en acusación fiscal en Perú

"El representante del Ministerio Público está dando algunos signos de desesperación, porque en este juicio no ha podido demostrar este delito que se me ha imputado", afirmó Castillo (2021-2022) durante una audiencia de apelación del proceso que se sigue en su contra.

Las partes implicadas en la apelación presentaron sus argumentos ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín.

En la audiencia, el ex jefe de Estado, que está encarcelado en la prisión limeña de Barbadillo, negó que existiera una "coautoría" del delito de rebelión con el actual congresista Roberto Sánchez, quien fue el ministro de Comercio Exterior y Turismo de su gobierno.

El exmandatario, que participó en la audiencia de manera telemática, aseguró ante San Martín que él leyó los argumentos que imputaban la presunta coautoría a Sánchez, pero dijo que ahora el Ministerio Público afirma que el exministro "no tuvo nada que ver, no hizo nada, no estuvo ahí".

"Entonces, ¿en donde estamos?, le imputan a él en un proceso de investigación y ahora resulta que la misma Fiscalía sale de defensor de mi coautor, yo diría entonces que eso prueba un nuevo hecho", comentó.

Agregó, en ese sentido, que está "totalmente desconcertado, porque es la misma Fiscalía la que le lleva a una denuncia a un delito de rebelión, a una coautoría".

Castillo ya rechazó el 25 de septiembre pasado la petición fiscal para que se incluya el delito de conspiración en este caso y acusó a la Judicatura de querer imputarle "todo el Código Penal".

El Ministerio Público reiteró el pasado 6 de noviembre su pedido de que Castillo sea condenado a 34 años de cárcel por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Sin embargo, también planteó que se contemple la alternativa de imponer una sentencia de 19 años y 30 días de cárcel por el delito de conspiración.

Al término de la audiencia de apelación de este jueves, el juez San Martín informó que "la causa queda al voto y se resolverá inmediatamente", por lo que se espera un pronunciamiento de la Corte Suprema en las próximas horas.