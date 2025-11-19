Exvicepresidente de Ecuador ha recibido más de 4 visitas médicas en cárcel, según Gobierno

"El señor (Glas) ha tenido más de cuatro visitas médicas en este corto tiempo y ha tenido la atención necesaria, así que eso en ningún momento vamos a incumplirlo", dijo al subrayar en la televisión Teleamazonas que la cárcel "no es un centro vacacional, es un centro de máxima seguridad", en referencia a la Cárcel del Encuentro.

Comentó que allí los presos "van a pasar en sus celdas la mayor cantidad de tiempo", y aunque reconoció que la cárcel aún no está terminada, subrayó que el proceso de construcción está por encima del 35 o 40 % que mencionó la semana pasada el presidente, Daniel Noboa, como ejemplo de avance de obra.

"La cárcel cuenta con todas las seguridades necesarias para que se encuentren estos peligrosos delincuentes, que ya vi que andan asustados, que ahora dicen que le falta agüita. No sé si pensaron que iban a un centro de recreacional", dijo.

El martes, Sonia Vera, abogada de Glas, aseguró que su cliente está en "riesgo vital" en el interior de la cárcel que es el emblema del presidente Noboa.

"Hoy me reuní telemáticamente con Jorge Glas, lo encontré extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea. Lo que está viviendo no es una detención, es un escenario de deterioro acelerado, incompatible con la vida y con cualquier estándar mínimo de humanidad", señaló la jurista en su cuenta de la red social X.

Relató que Glas le había contado que supuestamente "no tiene agua para beber", que "está encerrado veinticuatro horas al día", que "duerme sobre un material caliente y antihigiénico", y que "lleva ocho días con la misma ropa".

Glas, que cumplía sentencia por delitos de corrupción en la cárcel La Roca, que hasta hace poco era la de máxima seguridad, fue trasladado a la del Encuentro el 10 de noviembre, seis días antes del referéndum, que perdió Noboa el pasado domingo.

El exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017) estuvo entre los primeros en ser llevados a la nueva cárcel, donde ahora están los 300 presos "más peligrosos", según el Gobierno.