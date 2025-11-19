FundéuRAE: “EPOC” o “epoc”, pero no “Epoc”

Sin embargo, en los medios de comunicación a veces aparece escrita así: “Por qué es tan desconocida la Epoc”, “Pacientes de Epoc se rehabilitan en el hospital San Juan de Dios” o “Argentina aprobó el uso del primer fármaco para tratar el Epoc”.

“EPOC” es el acrónimo correspondiente al desarrollo de “enfermedad pulmonar obstructiva crónica” y se escribe con todas sus letras en mayúscula. No obstante, también puede lexicalizarse y, como nombre de una enfermedad, es un sustantivo común, que se escribe con minúscula: “epoc”.

En cuanto al género, le corresponde el femenino (“la epoc”), puesto que es el que posee el sustantivo “enfermedad”. El plural, por su parte, no se marca en la escritura en el propio acrónimo (“las EPOC”, no “las EPOCs”), pero sí en la forma lexicalizada, en la que se añade “-⁠s” (“las epocs”).

Así pues, en los ejemplos lo recomendable habría sido escribir “Por qué es tan desconocida la epoc/EPOC”, “Pacientes de epoc/EPOC se rehabilitan en el hospital San Juan de Dios” y “Argentina aprobó el uso del primer fármaco para tratar la epoc/EPOC”.

