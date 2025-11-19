Georgina Rodríguez publica vídeos con Cristiano antes de ver a Trump, al ritmo de Rosalía

En sus 'stories' de Instagram, Rodríguez primero muestra una foto del vestido que llevó a la cena, un modelo de Guy Laroche, que es el mismo que vistió en 2005 la actriz Hilary Swank cuando ganó un óscar a mejor actriz.

Después publica dos vídeos donde se la ve a ella y a Cristiano siendo maquillados y peinados antes de acudir a la Casa Blanca, que la empresaria acompaña con una de las canciones del último trabajo de la artista española Rosalía, 'Reliquia'.

Luego aparecen ambos en el ascensor mirándose en el espejo y más tarde termina con el vídeo grabado por la Casa Blanca, antes de la cena, donde aparece la pareja caminando por el recinto vestidos con ropa de calle junto a Trump.

Cristiano, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, cenó el martes en la Casa Blanca con Trump como parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo Barron estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

El futbolista, acompañado de Georgina Rodríguez, no fue invitado a tomar la palabra, pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.