Google impulsará a 60 medios latinos y afroamericanos de EE.UU. dándoles 10.000 dólares

El Fund for Equity in Local News (FELN), coordinador del programa, anunció este miércoles que habrá dos sesiones, de enero a mayo y de junio a octubre, cada una con 30 publicaciones participantes, que recibirán la subvención para invertir en el desarrollo de la estrategia o producto.

Esta convocatoria, abierta hasta el próximo 30 de noviembre, es la primera edición de News Navigators, que incluye sesiones virtuales con especialistas en generación de ingresos y charlas de entrenamiento uno a uno con expertos en implementación de estrategias digitales con retornos de inversión.

Los medios deben ser miembros de la Asociación de Medios Alternativos (AAN, en inglés), la Asociación Nacional de Publicaciones de Periódicos de la Prensa Negra (NNPA), o la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP).

La iniciativa busca amortizar la crisis de la prensa local en Estados Unidos, donde más de 1.800 comunidades han perdido su principal periódico o medio desde 2004, mientras que al menos 16.610 trabajadores de salas de redacción o noticias han perdido su empleo desde 2020, según el FELN.

Google News Initiative surgió en 2018 como parte de una estrategia del gigante tecnológico, con una inversión inicial anunciada de 300 millones de dólares durante tres años para ayudar a las empresas periodísticas a conseguir suscriptores y combatir las noticias falsas.