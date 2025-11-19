Gustavo Laterza, premio Literatura en Paraguay por novela sobre española Mencía Calderón

El galardón, anunciado por un jurado en octubre pasado, fue entregado a Laterza en una ceremonia encabezada por el mandatario del país, Santiago Peña.

El gobernante destacó que la obra galardonada "rescata del olvido las hazañas de aquellas mujeres y hombres que forjaron los cimientos de lo que hoy", según dijo, es la nación paraguaya.

"Nos habla de doña Mencía Calderón de Sanabria y su valiente expedición de casi 50 mujeres españolas que cruzaban el océano cuando hacerlo significaba enfrentarse a lo desconocido", dijo el gobernante.

Asimismo, destacó que Paraguay "tiene una historia extraordinaria que merece ser contada" e indicó que cuando los escritores la investigan están "salvaguardando" la memoria del país.

Uno de los dos nietos de Mencía Calderón fue Hernando Arias, conocido como Hernandarias, quien fue gobernador de Asunción durante varios periodos de la colonia, el primero de ellos en 1597.

En su discurso de agradecimiento, Laterza destacó que la "literatura histórica" debe mantenerse fiel a los hechos del pasado, sin salirse de los márgenes de los datos reales, "pero -advirtió-, simultáneamente, ser capaces de fabular con ellos".

"Podemos crear personajes ficticios, pero no podemos, ni debemos sustituir, ni ocultar a los protagonistas verdaderos de la historia", agregó.

El autor apuntó que su obra galardonada es "literatura histórica y al mismo tiempo de ficción", con hechos y personajes reales de hace cinco siglos, pero, por otro lado, sus expresiones, pensamientos y emociones son ficticios.

El premio incluye una dotación económica equivalente a 50 salarios mínimos del país, lo que suma 144 millones de guaraníes, unos 20.000 dólares al cambio actual.