Inversión extranjera en México alcanza récord de 40.906 millones de dólares en 2025

El monto es un 14,5 % superior al del tercer trimestre de 2024 (35.737 millones de dólares) y representa un nuevo máximo histórico por quinto año consecutivo. “México estableció un récord histórico en atracción de IED”, señaló Ministerio.

En un comunicado, la dependencia indicó que del total de inversión registrada al tercer trimestre de 2025 la reinversión de utilidades acumuló un 86 % del total y las nuevas inversiones registraron un 6 %, mientras que las cuentas entre compañías acumularon el 8 %.

En el reporte, la dependencia señaló que Estados Unidos "concentró el 39,5 % de los flujos totales de inversión, confirmando su importancia estratégica como principal socio inversionista de México".

Mientras que para este mismo periodo, España, Japón, Países Bajos y Canadá se posicionaron también como los principales inversionistas en el país.

“Estos 5 países concentraron el 72,6 % de la IED total recibida en México durante los tres primeros trimestres del presente año", apuntó Economía.

También explicó que por país, la inversión española alcanzó los 5.765 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.

El sector manufacturero fue el principal receptor de la IED en el tercer trimestre de 2025, acumulando el 37,1 % del total en ese periodo, seguida de los servicios financieros (25,1 %) y la construcción (5 %), como los tres primeros.

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la recepción de capital extranjero con poco más de 15,7 millones de dólares, lo que representa el 55,7 % del total nacional.

Le siguieron Nuevo León (10,15 %), Estado de México (7,74 %), Baja California (4,36 %) y Coahuila (2,88 %).

En conjunto, las cinco entidades con mayor IED concentraron el 80,9 % del flujo total.

El récord alcanzado en el tercer trimestre de 2025 fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, en medio de la incertidumbre por la guerra comercial impulsada por Estados Unidos.

El Gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los 45.000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida al llamado 'Plan México' presentado a inicios de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta estrategia es la principal apuesta del nuevo gobierno para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, a fin de posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo.