Israel desarticula red de contrabando de armas desde Siria y detiene a soldados israelíes

Jerusalén, 19 nov (EFE).- Israel desarticuló este miércoles una red de contrabando de armas procedentes de Siria tras una serie de operaciones en ambos países, en las que detuvo a varios residentes del norte de Israel, a nacionales sirios y a cinco soldados israelíes, indicó un comunicado conjunto de la Policía, el Ejército y la inteligencia interior israelí.