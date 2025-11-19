Israel desarticula red de contrabando de armas desde Siria y detiene a soldados israelíes

"Durante el último mes, en una operación coordinada, se detuvo a varios ciudadanos israelíes, entre ellos cinco soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel), en servicio activo y reservistas, así como a varios ciudadanos sirios, bajo sospecha de estar involucrados en el contrabando de diversas armas desde Siria a Israel", indicó un comunicado conjunto.
Las autoridades informaron de que llevaron a cabo operaciones tanto en Israel como en el sur de Siria, donde confiscaron decenas de armas, incluidos explosivos, RPG, rifles de asalto y munición variada.
"Estas armas fueron confiscadas en Siria y estaban destinadas a ser contrabandeadas hacia Israel", añadió el comunicado.
Según la investigación, la red operaba desde la aldea siria de Hajar, cerca de la frontera con los Altos del Golán, y las armas eran posteriormente entregadas a "delincuentes residentes en el norte de Israel".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tras la caída del régimen de Bashar al Assad, Israel ha intensificado sus operaciones militares en Siria y su presencia en los Altos del Golán, destruyendo bases militares y depósitos de armas que, según afirma, podrían amenazar la seguridad israelí.