Israel mata a cinco gazatíes en dos días y hiere a 33, según el Gobierno de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza, que forma parte del Gobierno del grupo islamista Hamás, eleva a 280 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Las fuerzas israelíes han herido desde entonces a 672 personas en Gaza, añadió el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recordó que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles del enclave debido a que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar hasta ellas en estos momentos.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.513 gazatíes por fuego israelí, y 170.745 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.