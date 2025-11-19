Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en Argentina

"Vivo este momento como si fuera un sueño. Nací y crecí en la campiña toscana, en Italia, con un gran amor por la música. Pero nunca hubiera imaginado, y tampoco lo hubieran hecho mis padres, que un día recibiría un reconocimiento como este", expresó el cantante italiano tras ser condecorado por Milei.

La 'Orden de Mayo' al mérito que recibió Bocelli este miércoles es una distinción que otorga la Argentina a quienes contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacional.

"Quiero agradecerles de corazón", dijo Bocelli quien aprovechó para también extender su gratitud al público que lo recibió con "tanto efecto" en Argentina.

El italiano ofreció el pasado lunes un repertorio exclusivo de óperas en el mítico teatro Colón de Buenos Aires, acompañado de los sopranos Mariam Battistelli y Nadine Sierra.

Al día siguiente, en un multitudinario concierto en el Hipódromo de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, invitó al escenario a la artista argentina Nicki Nicole para interpretar 'Vivo per lei' a dos voces con Bocelli, quien celebró “el talento y la calidez de una gran artista argentina”.

En la ceremonia de este miércoles estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios del Gobierno.

Tras recibir el reconocimiento, Bocelli interpretó en el piano el famoso tango de Carlos Gardel, 'Por una cabeza', y a pesar de excusarse por tener "la voz destruida" después de dos conciertos, cantó 'Bésame mucho' de la compositora mexicana Consuelo Velázquez.