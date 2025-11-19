Jenna Ortega forma parte del jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech

De acuerdo con una nota del comité organizativo publicada este miércoles, el jurado estará compuesto por ocho personalidades del cine procedentes de diferentes continentes como el director brasileño Karim Ainouz, el iraní Payman Maadi y la directora francesa Julia Ducournau.

Entre otras figuras del jurado estará también el cineasta marroquí Hakim Belabbes, y la cineasta canadiense Celine Song.

"Al reunir artistas de diferentes campos creativos complementarios, el Festival Internacional de Cine de Marrakech reafirma su compromiso a promover la circulación de ideas y estéticas, creando un espacio para el diálogo entre culturas y generaciones de cine", se lee en la nota.

En la anterior edición del festival, una de las citas cinematográficas más importantes de Marruecos y del continente africano, estaban presentes varias estrellas como David Cronenberg, Tim Burton, Mónica Bellucci y Luca Guadagnino.

En aquella edición, cuyo jurado fue presidido por el italiano Luca Guadagnino, la película palestina "Happy Holidays" ganó la Estrella de Oro, máximo galardón del festival.