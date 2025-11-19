JetSmart llega a 50 millones de pasajeros transportados y presenta su avión número 50

"Es un hito para JetSmart y para Suramérica la llegada de nuestro avión número 50", dijo el fundador y CEO de la aerolínea, Estuardo Ortiz, quien recordó que la empresa ha tenido un crecimiento sostenido en la región desde que en julio de 2017 despegó su primer avión en Santiago de Chile para un vuelo a la ciudad de Calama.

Según Ortiz, la operación de JetSmart, que tiene como base el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, de Santiago de Chile, ha demostrado "que el modelo de bajo costo sí sirve en Suramérica".

JetSmart, según la página de la empresa, vuela a 52 destinos de Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y República Dominicana.

Al presentar el avión número 50, Ortiz indicó que el objetivo es ampliar la flota de JetSmart en 75 aeronaves más para llegar a las 125 unidades.

La flota de JetSmart está compuesta por aviones Airbus de la familia A320 y el incorporado hoy lleva pintada en su cola el número 50 y un jaguar, una guacamaya, una tortuga marina y otros animales, como parte de una campaña de la empresa para ayudar a proteger especies que corren riesgo de extinción, según Ortiz.

"El A320 es el avión más exitoso del mercado, con más de 12.000 unidades fabricadas", manifestó el presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, Arturo Barreira, quien asistió al acto en Bogotá.

Barreira destacó que este modelo se caracteriza por ser "más económico y más eficiente que la generación anterior" y además "consume menos combustible y es muy silencioso".

JetSmart inició sus operaciones en Colombia a finales de 2019 y en la actualidad vuela a diez ciudades del país, el mismo número de las de Chile, solo superado por los 14 destinos en Argentina.