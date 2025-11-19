La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 2,15 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA bajó 2,25 %, hasta los 119.336.423,41 puntos.

Entre las líderes, los mayores descensos fueron para las acciones de Grupo Supervielle (-4,2 %), Sociedad Comercial del Plata (-3,5 %) y Grupo Financiero Galicia (-3,4 %).

Solo cerraron en terreno positivo los papeles de Edenor, que subieron 0,5 %.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta el 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 601 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.430 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista subió a 1.406 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.430 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con leve tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,1 %, a 1.472,37 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó a 1.441,13 pesos por dólar.