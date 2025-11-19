La Bolsa de México gana un 0,16 % y rompe una racha de cuatro caídas seguidas

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,16 % para romper una racha de cuatro sesiones de caídas".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Grupo Carso (+2,9 %), Industrias Peñoles (+1,88 %), Cemex (+1,12 %), Bolsa Mexicana de Valores (+1,11 %) y Pinfra (+1,03 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el movimiento de este día, el índice mexicano llevó su desempeño de noviembre a -1,1 % y el acumulado de 2025 a +25,4 %".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Durante la jornada el IPC subió para dejar atrás cuatro sesiones consecutivas de retrocesos. Al interior del índice, 16 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno positivo", explicó Covarrubias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,1 % frente al dólar, al cotizar en 18,36 unidades por billete verde, frente a los 18,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 226,8 millones de títulos por un importe de 13.440 millones de pesos (unos 732 millones de dólares).

De las 669 firmas que cotizaron en la jornada, 233 terminaron con sus precios al alza, 403 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el 5,02 %; de la línea aérea Aeroméxico (AERO), con el -4,89 %, y de la constructora de viviendas Consorcio Ara (ARA), con el 4,26 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -12,02 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el -4,52 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -4,4 %.