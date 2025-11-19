Mundo
19 de noviembre de 2025 - 14:15

La Bolsa española sube el 0,39 % después de cuatro jornadas de retrocesos

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Madrid, 19 nov (EFE).- La Bolsa española subió este jueves el 0,39 %, después de una racha de cuatro sesiones consecutivas de descensos, en una jornada pendiente de conocerse los resultados de la tecnológica Nvidia en un contexto de temor por la sobrevaloración de las empresas de inteligencia artificial.

Por EFE

El índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 62,3 puntos, hasta cerrar en 15.889,3. En lo que va de año se revaloriza el 37,04 %.

Entre los grandes valores del IBEX, Banco Santander sumó el 1,68 %; el gigante textil Inditex, el 1,59 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,91 %.

Por el contrario, la petrolera Repsol bajó el 2,84 %, afectada por el descenso del precio del crudo; la eléctrica Iberdrola, el 0,53 %; y Telefónica, el 0,33 %.

El selectivo español logró imponerse al tono negativo de las últimas cuatro jornadas, animado por el dato de inflación de la eurozona, que confirmó el 2,1 % de octubre y ante el buen tono con el que hoy cotiza Wall Street.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy