La canciller colombiana pide que se depuren responsabilidades por los bombardeos a menores

Desde octubre ya son al menos 12 los menores de edad fallecidos en bombardeos del Ejército contra las disidencias de las FARC comandadas por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Estas muertes han provocado una controversia en el país y críticas al presidente colombiano, Gustavo Petro, por aprobar ataques que condenó con vehemencia cuando estaba en la oposición.

"Ha sido desafortunado", calificó la canciller en una Tribuna EFE-Casa de América en Madrid, aunque justificó que "en la lucha contra los grupos ilegales, cuando hay esa violación a los derechos de las poblaciones, esas incursiones, esas coacciones y esas extorsiones, las fuerzas de seguridad actúan en Colombia".

"Puede haber ocurrido una situación no totalmente vigilada por algo que se va a bombardear y tendrá que haber depuración en ese caso", dijo Villavicencio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Procuraduría (Ministerio Público) y la Fiscalía han anunciado ya sendas investigaciones para determinar si estos bombardeos cumplieron o violaron el derecho internacional humanitario (DIH).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Petro asumió su responsabilidad y pidió perdón a los familiares de los menores, aunque defendió los bombardeos como la única forma para proteger a los soldados en la zona.

Pero el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba, aseguró este martes en una entrevista con EFE que los bombardeos contra grupos armados ilegales continuarán siempre que sean "estrictamente necesarios".