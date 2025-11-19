La ciudad de Buenos Aires coloca bono por 600 millones de dólares

En una nota remitida a los mercados, el Ejecutivo capitalino indicó que colocó bonos con vencimiento el 26 de noviembre de 2033 por un total de 600 millones de dólares, con una tasa de Interés. del 7,8 % nominal anual.

Según operadores del mercado, la subasta atrajo una demanda equivalente a tres veces el monto ofrecido.

La semana pasada, al disertar en un foro con empresarios industriales, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, anticipó que unos 400 millones de dólares del total de los fondos obtenidos en esta operación serán destinados a financiar obras de infraestructura en la ciudad.

El resto, unos 200 millones de dólares, se aplicarán a refinanciar parte de los vencimientos de deuda de la ciudad.

Buenos Aires realizó esta subasta en momento en que Argentina analiza un posible regreso a los mercados internacionales de deuda, donde no coloca títulos desde enero de 2018.

La operación también coincide con un incremento reciente de las colocaciones de obligaciones negociables de empresas argentinas -en particular del sector energético- una vez que las condiciones financieras del país suramericano mejoraron después de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

Para los próximos días se esperan emisiones corporativas en el mercado internacional de Compañía General de Combustibles (CGC) y Genneia.

"El mes cerraría con colocaciones internacionales corporativas y provinciales por más de 4.000 millones de dólares, un máximo para la gestión Milei", apuntó este miércoles el banco CMF en un informe.