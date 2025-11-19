La Cocina, proyecto culinario de texana Leticia Landa que rompe barreras en San Francisco

Esta texana (Austin, 1984), de padres mexicanos, viajó a San Sebastián (norte) para recoger el galardón, dotado con 100.000 euros, que destinará a los "espacios físicos" de La Cocina, "pues en veinte años las cosas se han ido gastando, los hornos, las ollas, y renovar todo ello es muy importante", explica Landa en una entrevista con EFE.

La repercusión mediática que tuvo el anuncio de la premiada el pasado 22 de octubre fue algo "muy lindo" para esta graduada en Antropología por Harvard, que nunca ejerció como tal, y que afirma que los logros de La Cocina son de todo el equipo. "Espero que sea para ellos algo compartido", afirma.

El jurado, presidido por el famoso chef español Joan Roca y formado por algunos de los más destacados cocineros del mundo, destacó en su fallo el "papel clave" que realiza en su proyecto esta apasionada de la gastronomía, formada en Le Cordon Bleu en París.

"Creo que al estar ahí 17 de los 20 años, tengo ese conocimiento de la gente que empezó desde el principio. Éramos tres y ahora somos casi treinta. Todo ese contexto lo aporto yo", detalla.

"Y mi experiencia de mexicana, de que mis papás sean también inmigrantes como ellos, me ha permitido tener una conexión muy cercana con muchas de las personas que están en el programa. Me ha ayudado mucho en mi trabajo", asegura.

Por el proyecto pasaron 150 personas, de las que el 70 % siguen con sus negocios diez años después. El 94 % son mujeres, lo que se explica en parte porque la iniciativa nació de la mano de The Women´s Foundation of California, "una fundación que apoya proyectos para el bienestar de las mujeres".

"La misión de La Cocina es crear negocios que puedan durar y contratar a gente. Estoy muy orgullosa de que trece de ellos ya estén pasando de una generación a otra. Los hijos ya grandes, salidos de la universidad, están tomando las riendas", destaca Landa.

Menciona el caso de Alicia Villanueva, que preparaba en su casa tamales tan sabrosos que sus amigos le animaban a abrir un negocio, pero el lanzamiento de ese sueño en San Francisco puede ascender a un millón de dólares.

"Le dijimos que, si se lo quería tomar en serio, le íbamos a dar todas las herramientas para poderlo lograr: La contabilidad, la mercadotecnia, fotos profesionales, cómo surtirse de los ingredientes en una manera más económica...", relata.

Como el resto, Alicia dispuso de seis años para "crecer" dentro de La Cocina y salir después a su propio espacio.

Ahora es la dueña de Alicia´s Tamales Los Mayas, una fábrica en la ciudad de Hayward, con casi una veintena de empleados, que elabora 10.000 tamales diarios. Su hijo Pedro es uno de esos jóvenes que están tomando el relevo.

No es habitual que una "incubadora" de empresas dedique tanto tiempo a un proyecto, pero en La Cocina, que además de las donaciones que recibe, se autofinancia con sus dos cocinas comerciales y otras iniciativas, optaron "por la calidad más que por la cantidad".

Landa admite que este es un momento "muy complicado en la política" estadounidense, pero ella es partidaria de no enfocarlo "en lo negativo".

"Es fácil sentir que no tenemos poder y no podemos hacer nada, pero sí tenemos poder, sí podemos apoyar al tipo de negocios que queremos que tengan éxito. Tenemos una comunidad que está muy enfocada en seguir quitando barreras, en seguir contando las historias de lo que aportan los inmigrantes a las comunidades", subraya.