La COP31 será en Turquía bajo presidencia australiana

Tras días de negociaciones entre los países, que disputaban quien iba a albergar la conferencia del próximo año, ambos consensuaron una organización conjunta en la que Turquía será la sede, mientras que Australia organizará la agenda y encabezará las negociaciones.

A periodistas, Bowen explicó la propuesta y dijo que "sería estupendo" que Australia se encargue sola de la organización, pero que "el proceso funciona por consenso" y que un fallo en estas negociaciones podría dejar a la cumbre climática "doce meses sin liderazgo".

"Sería irresponsable para el multilateralismo y este entorno tan difícil. Y no queríamos que eso sucediera. Por lo tanto, era importante llegar a un acuerdo con Turquía, nuestro competidor", explicó.

La COP32, que se celebrará en 2027, se celebrará en Etiopía, según anunció la semana pasada el grupo de países africanos, región a la que le corresponde la presidencia rotatoria.

