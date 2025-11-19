La inflación en la eurozona baja al 2,1 % en octubre y vuelve cerca del objetivo del BCE

Sin embargo, la tasa de inflación subyacente, que excluye el efecto de los componentes más volátiles como energía y alimentos frescos y es la principal referencia para esa institución, se mantuvo en el 2,4 %, según el índice armonizado de precios de consumo publicado este miércoles por Eurostat.

Los precios de los servicios fueron los que más contribuyeron a la inflación en octubre (1,54 puntos porcentuales) tras aumentar un 3,4 % interanual, dos décimas más que en septiembre, seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco (0,48 puntos), pese a que estos moderaron su inflación en medio punto, hasta el 2,5 %, y de los bienes energéticos no industriales (0,16 puntos), que se encarecieron un 0,6 %, dos décimas menos.

Por el contrario, los precios de la energía aceleraron su descenso hasta el 0,9 %, frente a la reducción del 0,4 % en septiembre, contribuyendo a la bajada de la tasa de inflación en la eurozona (-0,08 puntos).

En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual también se redujo en una décima en octubre, hasta el 2,5 %.

Todos los países de la UE vieron encarecerse la cesta de la compra en el décimo mes del año, aunque la inflación se moderó en la mayoría de ellos y solo aumentó en nueve Estados, incluida España, que registró un aumento de dos décimas, hasta el 3,2 %, según el índice armonizado publicado por Eurostat.

Las mayores tasas de inflación se observaron en Rumanía (8,4 %), Estonia (4,5 %), Letonia (4,3 %), Hungría (4,2 %), Croacia y Austria (ambas 4,0 %).

También por encima del 2 % se situaron los aumentos de precios en Eslovaquia (3,9 %), Bulgaria (3,8 %), Lituania (3,7 %), España (3,2 %), Eslovenia y Suecia (3,1 % ambas), Luxemburgo y Países Bajos (3,0 %), Polonia (2,9 %), Irlanda (2,8 %), Bélgica y Malta (2,5 %), República Checa y Alemania (2,3 %), así como Dinamarca (2,1 %).

Portugal se situó en línea con la misma (2,0 %), mientras que Grecia (1,6 %), Finlandia (1,4 %), Italia (1,3 %), Francia (0,8 %) y Chipre (0,2 %), bajaron de ese nivel y registraron las tasas de inflación más bajas de toda la UE.