La Fiscalía de París confirmó a EFE este miércoles que ese procedimiento sobre Grok por negacionismo se ha incorporado al que está siendo tramitado por su sección de lucha contra la ciberdelincuencia.

En el caso de la IA, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y SOS Racismo han presentado denuncias por las respuestas que ofrecía Grok sobre las cámaras de gas del campo de exterminio nazi de Auschwitz, en las que decía que se habían creado "para la desinfección con Zyklon B contra el tifus (...) más que para ejecuciones masivas".

Esas afirmaciones chocan con la realidad histórica de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1,1 millones de personas, en su mayoría judíos dentro de la estrategia del Holocausto del régimen nazi. Para eso se recurrió de forma masiva a las cámaras de gas, en las que se envenenaba a los detenidos con Zyklon B.

El procedimiento anterior contra X tuvo su origen en la alerta que habían dado en enero un diputado y un responsable de una institución pública francesa sobre la pretendida utilización de esa red para operaciones exteriores contra los intereses de Francia.

A partir de una serie de verificaciones y de contribuciones de investigadores franceses y de los elementos aportados por diferentes instituciones públicas, la Fiscalía de París abrió una investigación por dos delitos.

Se trata de la supuesta alteración del funcionamiento de un sistema de tratamiento de datos en banda organizada y de la extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos en banda organizada.