La OTCA lanza un mecanismo de financiación regional con el apoyo de bancos multilaterales

El Mecanismo Amazónico para la Cooperación y la Acción (MACA), presentado durante la cumbre climática COP30, tendrá el objetivo de sumar 250 millones de dólares en 10 años.

En el acto de lanzamiento participaron instituciones que apoyan la iniciativa como los bancos CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; KfW, de Alemania; así como el Gobierno de Noruega y el Global Green Growth Institute (GGGI), un organismo intergubernamental.

En el acto de presentación, el secretario general de la OTCA, Martín Von Hildebrand, afirmó que el mecanismo financiero supone la "redefinición de la misión" de la OTCA, una organización de cooperación entre ocho países que comparten la selva amazónica.