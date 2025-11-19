La UE coloca 5.000 millones en bonos para financiar ayudas de recuperación y a Ucrania

La transacción sindicada, la décima en lo que va de 2025, tuvo una demanda diecisiete veces superior a la oferta, de más de 86.000 millones de euros, nformó este miércoles el Ejecutivo de la UE.

Los títulos, que llevan un cupón del 2,5 %, se colocaron a un tipo del 2,527 %, lo que supone 12 puntos básicos por encima del mid-swap y 24,4 puntos por encima de la rentabilidad del bono alemán al mismo plazo.

Con esta transacción, la Comisión Europea, que acude a los mercados financieros en nombre de la Unión Europea, ha emitido 148.052 millones de euros en deuda en lo que va de año y un total de 560.460 millones desde que en 2021 comenzó sus emisiones unificadas para todos los programas comunitarios financiados con deuda.

De estos, 352.740 millones de euros en financiación se han desembolsado a los Estados miembros para financiar sus planes de recuperación pospandemia, 75.880 millones para otros programas del fondo Next Generation, y casi 21.070 millones de euros en ayuda a Ucrania.

La deuda en circulación de la UE asciende ya a 732.899 millones de euros, de los cuales 35.290 están en letras a corto plazo, según datos del Ejecutivo comunitario.