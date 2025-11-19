Líder de diputados paraguayos recibe misión de Corea del Sur y dice que paz es reto global

Asunción, 19 nov (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el oficialista Raúl Latorre, recibió este miércoles una delegación parlamentaria de Corea del Sur y afirmó que la búsqueda de paz en la península coreana "constituye un desafío global y no solo un interés regional", según un comunicado de ese órgano.