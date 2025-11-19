Líder de diputados paraguayos recibe misión de Corea del Sur y dice que paz es reto global

Latorre se reunió con la delegación integrada por los diputados Kiyku Eoh, Hong Chul Min, In Seon Lee y Jongyang Kim, además del encargado de Negocios de la embajada surcoreana, Dong Gun Seo; el asesor político y económico de la misma Sun Myung Lee, y el oficial consular Seon Eum, agregó la Cámara Baja.
El titular de los diputados paraguayos, según el comunicado, advirtió que "la capacidad de amenaza del régimen norcoreano obliga a la comunidad internacional a fortalecer" la defensa de la paz, la democracia y el desarrollo.
Asimismo, destacó las relaciones entre su país y Corea del Sur, que datan de 1962, y expresó el compromiso de acompañar "los esfuerzos orientados a garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz duradera" en esa región.
Latorre entregó a la misión parlamentaria una copia de una resolución aprobada por la Cámara de Diputados de respaldo a la iniciativa de paz manifestada en septiembre por el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la desnuclearización de Pionyang.
