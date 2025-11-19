Llegan a Venezuela 167 migrantes repatriados desde Estados Unidos, entre ellos ocho niños

En una publicación en Telegram, la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que facilita el retorno voluntario de migrantes, detalló que en el grupo de venezolanos había 129 hombres, 30 mujeres, además de un niño y siete niñas.

Los migrantes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado La Guaira (norte, cerca de Caracas) "siguiendo todos los protocolos necesarios" para un "feliz reencuentro", agregó la institución.

Este es el vuelo número 88 de venezolanos que regresan al país desde Estados Unidos en lo que va de año.

En octubre, el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela expresó el compromiso del Gobierno con el retorno de migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos, pese a lo que llamó "conflictos geopolíticos" con la Administración del presidente Donald Trump.

En pasado enero, Caracas y Washington, que no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación que se ha mantenido pese a las crecientes tensiones entre ambos Gobiernos a raíz de la presencia militar estadounidense cerca de las aguas venezolanas.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, "cerca de 7,9 millones de personas" han salido de Venezuela. La mayoría, afirma la organización, unos 6,7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños.