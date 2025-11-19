Londres califica de "inaceptable" el sabotaje ferroviario sufrido en Polonia

"En los últimos días hemos visto el ataque sin precedentes contra una línea ferroviaria clave en Polonia usada para entregar apoyo vital a Ucrania. Es claramente un acto de sabotaje inaceptable", manifestó la jefa de la diplomacia británica en Berlín, en una conferencia de prensa junto al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Según agregó Cooper, el Reino Unido ha ofrecido a Polonia ayuda para la investigación del ataque, que se produjo el domingo y del que el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que dos ucranianos que trabajaban para Rusia eran los responsables materiales.

"Tenemos que ser claros, lo que hemos visto es extremadamente irresponsable e imprudente", afirmó la ministra británica.

"El aumento de incidentes híbridos en el espacio euroatlántico es profundamente preocupante y es por eso que continuaremos trabajando con paso firme frente a ello, y algo por lo que la cooperación entre el Reino Unido y Alemania es tan importante", abundó, en un día en el que Londres calificó de "peligrosas" las actividades del buque espía ruso Yantar.

Dicha embarcación se encuentra actualmente en las inmediaciones de las aguas británicas al norte de Escocia, y el ministro británico de Defensa, John Healey, dijo este miércoles que ese barco es un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y "cartografiar nuestros cables submarinos".

Cooper coincidió con Healey en sus declaraciones junto a Wadephul y advirtió de que su país es consciente de lo que Moscú busca con actividades como las del Yantar.

"Hemos sido claros con (el presidente ruso, Vladimir) Putin. Vemos esta actividad. Sabemos lo que está haciendo", advirtió Cooper.

Tanto Cooper como Wadephul hicieron hincapié en la importancia del apoyo de la defensa de sus países a Ucrania frente a Rusia.

Alemania y Reino Unido son los países europeos que más apoyo militar han prestado a Kiev desde que comenzó la guerra de agresión rusa contra Ucrania.

Según datos del Instituto para la Economía Mundial de Kiel, que recopila información sobre los anuncios de ayuda a Kiev, Alemania ha entregado desde que empezó la guerra ruso-ucraniana 17.700 millones de euros en apoyo militar.

El Reino Unido, por su parte, ha entregado 13.800 millones de euros en ayuda militar, según los datos del instituto germano.