Lorenzo Bertelli, heredero de Prada, presidirá Versace tras su compra

"Puedo decir que yo seré presidente ejecutivo de Versace, pero deberemos empezar a conocernos mejor entre todas las personas que ya forman parte, así que creo que antes de un año no habrá cambios", declaró Bertelli en un podcast de Bloomberg en Milán (norte).

El ejecutivo de 37 años es hijo de la diseñadora Miuccia Prada, consejera delegada y directora creativa de la prestigiosa marca de su familia, y de Patrizio Bertelli, presidente del grupo de moda.

"Creo que por ahora empezaremos por conocer a las personas que ya están (en Versace). Para nosotros es una estrategia estratégica, no hay prisa y tenemos las ideas claras. Veréis qué sucederá", añadió.

Actualmente, Bertelli forma parte del consejo de administración del Grupo Prada y desde 2020 ejerce como director de marketing y responsabilidad social.

Prada, una de las firmas más prestigiosas de la moda italiana, fundada en 1913, anunció en abril pasado la adquisición de otra de las joyas del sector, Versace, por un importe de 1.250 millones de euros (unos 1.441 millones de dólares al cambio).

En este sentido, Bertelli aseguró que culminar la toma de Versace es la "prioridad" y por el momento no está sobre la mesa la compra de otra marca insignia, Armani, a pesar de que su fundador, Giorgio Armani, propusiera su venta a un gran emporio tras su muerte el pasado septiembre.

"Por ahora trabajaremos con Versace y después veremos qué otras oportunidades surgen", zanjó.