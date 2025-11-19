Lula defiende la hoja de ruta para el fin de los hidrocarburos "sin imponer nada a nadie"

Lula declaró en un breve mensaje a los medios de comunicación que confía en tener "las mejores negociaciones posibles" en torno a la propuesta brasileña para dejar atrás los combustibles fósiles, y subrayó que "todo tiene que ser por consenso".

El mandatario afirmó, además, que la hoja de ruta que Brasil ha colocado en el centro de las discusiones se debe de hacer "sin determinar plazos" para que sea cada país el que "determine" cómo hacer la transición, con "respeto" a la diversidad de posiciones políticas y culturales.

"Estoy convencido de que mis negociadores obtendrán el mejor resultado que una COP ya ofreció al planeta", declaró.

Según, Lula es "necesario" disminuir el uso de los combustibles fósiles y "empezar a vivir" sin ellos para enfrentar la crisis climática.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los negociadores brasileños presentaron un primer borrador de texto el martes en el que se mencionó, como una de las posibles opciones, la idea de la hoja de ruta, que fue lanzada por el propio mandatario en la apertura de la cumbre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este tema ha provocado intensas discusiones, con fuertes resistencias de algunos países productores de petróleo, principalmente los árabes, según fuentes de varias delegaciones.

Además, el borrador aborda otros asuntos polémicos, como la necesidad de triplicar la financiación para acciones de adaptación y la respuesta a las llamadas "medidas unilaterales de comercio".

Para intentar desatascar la negociación, Lula viajó a Belém este miércoles y se reunió a lo largo del día con grupos de países de diferentes continentes.

Esta es probablemente la última participación presencial del mandatario en la COP30, ya que está previsto que hoy mismo viaje a Brasilia y que el viernes vuele a Sudáfrica para la cumbre del G20.