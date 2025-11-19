Mamdani mantendrá a Jessica Tisch como jefa de la policía neoyorquina

"Juntos, construiremos una ciudad donde tanto los agentes de policía como las comunidades a las que sirven se sientan seguros, representados y orgullosos de llamar a Nueva York su hogar", apuntó Mamdani en un comunicado divulgado hoy.

Mamdani, que asumirá como alcalde el próximo enero, dijo admirar la labor de Tisch "combatiendo la corrupción en los niveles superiores del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, en inglés), reduciendo la criminalidad y defendiendo a los neoyorquinos frente al autoritarismo".

El alcalde electo ya había comunicado con anterioridad su plan de mantener a Tisch en este cargo, para el que fue nombrada en noviembre de 2024 por el actual alcalde, Eric Adams.

En un mensaje interno dirigido al NYPD y recogido por los medios locales, Tisch reconoció las diferencias que mantiene con Mamdani, quien manifestó su intención de transferir algunas de las funciones del departamento a una agencia dirigida por civiles.

"¿Estamos de acuerdo en todo? No, no lo estamos. Pero compartimos prioridades fundamentales: la importancia de la seguridad pública y la necesidad de seguir reduciendo la delincuencia y de mantener la estabilidad y el orden en todo el departamento", apuntó la jefa de policía.

Por su parte, Adams celebró en un comunicado la decisión de Mamdani de mantener a la comisaria en su puesto, asegurando que esta es la manera de lograr "una ciudad más segura".